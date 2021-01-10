ما الفارق بين مناعة اللقاح والمكتسبة بعد الشفاء من الإصابة بكورونا؟ “متحدث الصحة” يوضح

رد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، على سؤال حول الفارق بين المناعة المكتسبة من الإصابة بكورونا، وتلك التي يحصل عليها الإنسان من خلال اللقاح.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا في المملكة، أن المناعة المكتسبة من خلال اللقاح تتم متابعتها من خلال دراسات وتجارب، مشيرًا إلى أن نسبة فعاليتها عالية جدًا.
وأشار إلى أن اللقاح أثبت مأمونية كبيرة، خاصة وأنه لم تظهر أي أعراض جانبية للحالات التي حصلت على اللقاح، في حين أكد أن اكتساب المناعة بعد الإصابة يأتي بعد معاناة من الأعراض والتوعك الذي قد يصل بالإنسان إلى الوفاة في بعض الحالات.
#عاجل – #فيديو | ردا على سؤال الزميلة في #عكاظ @amal222424.. «الصحة»: اكتساب عدوى #كورونا بعد الجرعة الأولى أمر وارد#ان_تكون_اولا #تطبيق_عكاظhttps://t.co/efQw0zb0BM pic.twitter.com/xCprqpXaSZ
— عكاظ (@OKAZ_online) January 10, 2021
وفق “أخبار 24”.