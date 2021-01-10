تعرف على مشروع مدينة “ذا لاين” في نيوم الذي أعلن عنه ولي العهد

أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، مشروع مدينة “ذا لاين” في نيوم، وهي المدينة التي تمثل تجديدًا لمفهوم المدن في العالم.
وأشار ولي العهد خلال الافتتاح، إلى مدى احتياج البشرية لتوفير الوقت الضائع في التنقل، وحمايتها من مخاطر الانبعاثات الكربونية، وهو المفهوم الذي ستحمله المدينة الحديثة، والتي سيتم بدء تطويرها خلال الربع الأول من العام الجاري.
مدينة “ذا لاين”
أكد الأمير محمد بن سلمان أن “ذا لاين” هي مدينة مليونية بطول 170 كم، وهي تحافظ على 95% من الطبيعة في أراضي نيوم، بحيث تكون نسبة السيارات والشوارع والانبعاثات الكربونية صفراً.
الدور الاقتصادي لـ”ذا لاين”
من المقرر أن تعمل “ذا لاين” على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وبالأخص على صعيد التنوع الاقتصادي.
وتوفر المدينة 380 ألف فرصة عمل، كما أنها تساهم في الناتج المحلي الإجمالي بإضافة 180 مليار ريال، وذلك بحلول عام 2030.
النمط التكنولوجي
تضم مدينة “ذا لاين” مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك على امتداد 170 كيلومتراً.
وستُدار المدينة بالكامل عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك لتسهيل عملية التواصل مع الإنسان بطريقة تمكنها من التوقّع والتفاعل، من خلال قدرات غير مسبوقة.
وتحقق القدرات التقنية المُعتمد عليها في “ذا لاين”، الهدف الرئيسي للمدينة والذي يتمثل في بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، بالإضافة إلى خلوها من المركبات والازدحام.
وتشمل الأنماط التقنية للمدينة، مجتمعات مترابطة افتراضيًا فيما بينها، حيث سيتم تسخير نحو 90 % من البيانات لتعزيز قدرات البنية التحتية في حين يتم تسخير 1 % من البيانات في المدن الذكية الحالية.
دور اجتماعي
ويبرز الدور الاجتماعي لـ”ذا لاين” في إعادة تعريف مفهوم التنمية الحضرية، وذلك من خلال تطوير مجتمعات يكون فيها الإنسان محورها الرئيسي، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 150 عامًا، الأمر الذي يعزز بدوره جودة الحياة.
وتضمن المدينة الوصول لكافة مرافق الخدمات الأساسية، بما في ذلك المراكز الطبية والمدارس ومرافق الترفيه، بالإضافة إلى المساحات الخضراء في غضون 5 دقائق سيرًا على الأقدام. وفق “أخبار 24”.
وتتضمن المدينة أيضًا حلول المواصلات فائقة السرعة، والتي من شأنها أن تجعل التنقل أسهل، إذ من المتوقع ألا تستغرق أبعد رحلة في “ذا لاين” 20 دقيقة فقط.
يعيد “ذا لاين” ابتكار مفهوم المساحات الحضرية، ويستعيد علاقة الإنسان ببيئته حيث سيعيش ويعمل الأفراد في تناغم تام مع الطبيعة على امتداد 170 كم ضمن مجتمعات مستقبلية مترابطة وذات مساحات مفتوحة.https://t.co/eMbgke48am
مرحباً بالمستقبل الجديد وأهلاً بـ”ذا لاين”.#مشروع_ذا_لاين pic.twitter.com/75Jr4yWPPh
— NEOM (@NEOM) January 10, 2021