يتضمن مطارًا من أكبر المطارات في العالم.. رئيس نيوم: “ذا لاين” ثورة في التجربة الحضرية للمستقبل

أكد الرئيس التنفيذي لشركة نيوم نظمي النصر، أن مواصفات “ذا لاين” تعد ثورة في التجربة الحضرية للمستقبل.
وأوضح في حديثه لقناة العربية اليوم (الأحد) أن المدينة ستكون نموذجًا للعالَم وتعد باكورة لعمل 3 سنوات من الإستراتيجيات والتخطيط.
وأشار إلى أنهم عقدوا اتفاقية مع إحدى الشركات لتأسيس مصنع هيدروجين أخضر سيكون أنظف وقود يخدم البشرية. وفق “أخبار 24”.
وبين أن المشروع سيكون من روافد الاقتصاد السعودي، وأن العمل فيه تم وفق إستراتيجيات واضحة منذ اليوم الأول، وسيتم بناء مطار يكون واحدًا من أكبر المطارات في العالم.
رئيس #نيوم لـ #العربية: مواصفات “ذا لاين” ثورة في التجربة الحضرية للمستقبل#مشروع_ذا_لاين #whatisTHELINE pic.twitter.com/5N8fMvnRSs
— ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) January 10, 2021
رئيس #نيوم لـ #العربية: وقعنا اتفاقيات شراكة مع شركات محلية #مشروع_ذا_لاين #whatisTHELINE pic.twitter.com/jt8tFblQvi
— ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) January 10, 2021
رئيس #نيوم لـ #العربية: مشروع “ذا لاين” سيكون رافدا من روافد اقتصاد المملكة #مشروع_ذا_لاين #whatisTHELINE pic.twitter.com/XosROrItah
— ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) January 10, 2021