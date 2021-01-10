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أخبار محلية > يتضمن مطارًا من أكبر المطارات في العالم.. رئيس نيوم: “ذا لاين” ثورة في التجربة الحضرية للمستقبل
11/01/2021   1:32 ص

يتضمن مطارًا من أكبر المطارات في العالم.. رئيس نيوم: “ذا لاين” ثورة في التجربة الحضرية للمستقبل

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أكد الرئيس التنفيذي لشركة نيوم نظمي النصر، أن مواصفات “ذا لاين” تعد ثورة في التجربة الحضرية للمستقبل.

وأوضح في حديثه لقناة العربية اليوم (الأحد) أن المدينة ستكون نموذجًا للعالَم وتعد باكورة لعمل 3 سنوات من الإستراتيجيات والتخطيط.

وأشار إلى أنهم عقدوا اتفاقية مع إحدى الشركات لتأسيس مصنع هيدروجين أخضر سيكون أنظف وقود يخدم البشرية. وفق “أخبار 24”.

وبين أن المشروع سيكون من روافد الاقتصاد السعودي، وأن العمل فيه تم وفق إستراتيجيات واضحة منذ اليوم الأول، وسيتم بناء مطار يكون واحدًا من أكبر المطارات في العالم.

يتضمن مطارًا من أكبر المطارات في العالم.. رئيس نيوم: “ذا لاين” ثورة في التجربة الحضرية للمستقبل

أخبار محلية
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