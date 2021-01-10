إحداهم أتتها آخر فاتورة لمنزلها المغلق بـ50 ألف ريال.. متضررون يعرضون شكواهم من فواتير المياه

استعرض عدد من متضرري فواتير المياه، شكاوى تتعلق بقيمة الاستهلاك التي تحملها هذه الفواتير.
وقال المواطن المقيم في الدمام بالمنطقة الشرقية، ماجد الحربي، خلال حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنه يحاسب على استهلاك الصرف الصحي بنسبة 100% من قيمة الفاتورة، وذلك على الرغم من أنها في الأصل 50% فقط.
وأوضح أنه قدم شكوى في هذا الصدد، إلا أنها أُغلقت على الرغم من اعتراف الموظف بأن استهلاك الصرف الصحي 50% فقط من الفاتورة.
وذكر الحربي أيضًا شكوى أحد الجيران، تأتيه الفاتورة بـ5000 ريال، وذلك رغم أن المياه مغلقة منذ 5 سنوات لديه.
ومن جانبه، استعرض المتضرر من فواتير المياه، حسين الحويطي، شكواه بشأن فاتورة المياه التي ارتفعت من 80 ريالا إلى 2800 ريال، كما أكد أن هناك فواتير تأتيه باسمه حاملة رقم عداد مختلف عن الموجود في منزله. وفق “أخبار 24”.
وذكرت المتضررة حسناء الشمري، أن فاتورة المياه لمنزلها المغلق ارتفعت من 26 ريالًا إلى 3821 ريالا خلال شهر واحد، ثم ارتفعت في الشهر التالي إلى أكثر من 4200 ريال، مشيرة إلى أن آخر فاتورة لمنزلها المغلق كانت بقيمة تقترب من 50 ألف ريال.
ماجد الحربي – متضرر من فواتير المياه:
يحسبون عليّ استهلاك الصرف الصحي 100% من قيمة الفاتورة وقدمت شكاوى ولم يتم حل المشكلة.. وبعض الجيران تأتي الفاتورة بـ5000 ريال والمياه مُغلقة لديهم منذ خمس سنوات!#فواتير_المياه_في_ياهلا#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/ORtsqNvKnh
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 10, 2021
حسين الحويطي – متضرر من فواتير المياه:
فاتورة المياه كانت تأتي من 70 إلى 80 ريال؛ لكنها ارتفعت إلى 2800 ريال، وتأتيني فواتير على اسمي برقم عداد مختلف عن العداد الذي بالمنزل#فواتير_المياه_في_ياهلا#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/MUOpmKDQAj
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 10, 2021
حسناء الشمري:
آخر فاتورة “لمنزلي المُغلق” جاءت بقيمة 48689 ريال وتم غلق المياه عن المنزل#فواتير_المياه_في_ياهلا#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/qvrTt0Bc1M
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 10, 2021