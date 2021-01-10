بالفيديو.. رسميًا.. مدافع الاتحاد أحمد حجازي يغيب عن نهائي البطولة العربية

كشف مدير البطولة العربية للأندية الأبطال، طلال آل الشيخ، عن موقف مشاركة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، اللاعب المصري أحمد حجازي، من المشاركة في نهائي البطولة العربية مع فريقه.
وقال “آل الشيخ” في تصريحات لبرنامج “جمهور الثالثة” على فضائية “أون تايم سبورت” المصرية: “وفقًا للمادة 6 من لائحة البطولة، والتي تنص على أنه لا يجوز التدخل التدخل في قرارات الحكم، وبالتالي تم تثبيت الإنذرين، على أحمد حجازي، وبذلك سيغيب عن النهائي لحصوله على انذارين”.
وتابع آل الشيخ: “إذا أردنا أن يحترمنا الجميع، يجب أننا أولاً أن نحترم لوائح البطولة، وأن لا يكون هناك أي مجاملة يتم تطبيقها على الجميع، لمصلحة هذه الأندية ولمصلحة البطولة أيضًا”. وفق “أخبار 24”.
وردًا على سؤال حول موعد النهائي، أوضح آل الشيخ: “لم نحدد حتى الآن موعد نهائي البطولة العربية لكن نحاول أن يكون في النصف الثاني من فبراير”.
طلال آل الشيخ مدير البطولة العربية للأندية العربية: أحمد حجازي سيغيب عن نهائي البطولة العربية #ONTime_Sports #جمهور_التالتة pic.twitter.com/GTqfZqLSoZ
— OnTime Sports (@ONTimeSports) January 10, 2021