استعرض مجلس الضمان الصحي، أبرز الاستفسارات التي استقبلها مركز الاتصالات الموحد على مدار أسبوع مضى، وتحديدًا في الفترة من 3 إلى 9 يناير.
وردَّ على سؤالٍ حول ما إذا كان صاحب العمل مُلزمًا بالتأمين على اثنين فقط من أفراد أسرة الموظف، حيث أكد أن صاحب العمل في القطاع الخاص ملزم بالتأمين على جميع العاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام، وهم الزوجات والأبناء الذكور حتى سن 25 والبنات غير المتزوجات وغير العاملات، وذلك بدون تحديد للعدد، موضحًا أنه وحده المسؤول عن دفع الأقساط.
وعن سؤال آخر حول المستشفيات والمجمعات التي يغطيها التأمين، أوضح المجلس أنه يمكن للموظف التواصل مع شركة التأمين للاستفسار عن شبكة مقدمي الخدمة المعتمدين لوثيقتكم.
وفق “أخبار 24”.