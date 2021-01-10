وقع فريق النصر في خسارة كبيرة أمام نظيره الرائد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني لـ “FIFA 21″، في نسختها الثانية.
وشهدت المجموعة الأولى في الجولة السادسة، فوز الهلال على نظيره الفيصلي بهدفين مقابل هدف، وفاز الشباب على نظيره الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، وفاز أبها على الفتح بـ7 أهداف مقابل 3، كما فاز الاتحاد على نظيره القادسية بـ5 أهداف مقابل هدفين.
وفي المجموعة الثانية من الجولة السادسة، وقع النصر في خسارة كبيرة أمام نظيره الرائد بـ8 أهداف مقابل 4، وفاز الاتفاق على الوحدة برباعية مقابل هدفين، وفاز ضمك على الباطن بخمسة أهداف مقابل أربعة، كما فاز التعاون على نظيره العين بـ4 أهداف مقابل 3.
وبعد انتهاء منافسات الجولة السادسة، نجح الاتحاد في تصدر المجموعة الأولى ليتأهل إلى دور الـ 8 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني.
وفق “أخبار 24”.