ماذا طلب “ألين هورفات” من لاعبي النصر بعد الفوز في جولتين متتاليتين بالدوري؟

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الكرواتي ألين هورفات، أشاد بأداء لاعبيه، بعد نجاحهم في تحقيق انتصارين متتاليين في الجولتين الماضيتين من دوري المحترفين.
وامتدح مدرب النصر، وفقًا لصحيفة “الرياضية”، عطاء اللاعبين الوافرة في التدريبات، مطالبًا إياهم بمواصلة التركيز، والسعي للفوز على الرائد الجولة المقبلة، وذلك خلال اجتماعه بالفريق قبل انطلاقة الحصة التدريبية اليوم.
ويستعد النصر لمواجهة نظيره الرائد للمرة الثانية الموسم الجاري، إذ نجح في التغلب عليه قبل أسابيع في دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين (2-0)، ليتأهل لملاقاة العين في دور الثمانية لاحقاً.
فيما يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية مع هورفات مدربه البديل للمقال البرتغالي روي فيتوريا، إذ حقق انتصارين في المباراتين التي قاد خلالهما الفريق في دوري المحترفين.