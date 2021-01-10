الكشف عن الاسم الأبرز لخلافة طارق كيال في الأهلي

كشفت مصادر صحفية، اليوم الأحد، عن الاسم الأقرب لخلافة المشرف السابق على كرة القدم بالأهلي، طارق كيال، في النادي، وذلك بعد أن تقدم باستقالته خلال الأيام الماضية.
وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “عاكظ”، إن مروان دفتردار، أصبح هو الاسم الأبرز لخلافة طارق كيال، في الإشراف على كرة القدم في النادي الأهلي، وتدرس الإدارة تعيين نايف القاضي مديراً للفريق الأول.
وكان طارق كيال قد أعلن استقالته من منصبه بعد خسارة الأهلي من القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الجمعة الماضي.
ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب فرق بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة بعد مرور 12 جولة من البطولة.