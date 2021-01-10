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اخبار رياضية > “الاحتراف” تناقش إجراءات تسجيل اللاعبين في الانتقالات الشتوية مع أندية الدوري
11/01/2021   1:43 ص

“الاحتراف” تناقش إجراءات تسجيل اللاعبين في الانتقالات الشتوية مع أندية الدوري

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عقدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في اتحاد كرة القدم، اليوم الأحد، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي مع مدراء الاحتراف بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى وأندية الدرجة الثانية.

وأدار الاجتماع المدير التنفيذي للجنة عبدالعزيز العوجان، بحضور رئيس اللجنة جابر الجهني؛ لتوضيح وتسهيل إجراءات تسجيل اللاعبين في فترة التسجيل الثانية “الشتوية” للموسم الرياضي 2020-2021.

وأوضحت اللجنة خلال الاجتماع كافة ملاحظات طلبات التسجيل التي واجهتها من الأندية خلال فترة التسجيل الأولى “الصيفية”، وبينت جميع الإجراءات النظامية التي تسهم في سرعة معالجة طلبات التسجيل. وفق “أخبار 24”.

“الاحتراف” تناقش إجراءات تسجيل اللاعبين في الانتقالات الشتوية مع أندية الدوري

اخبار رياضية
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