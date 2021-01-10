أول تحرك من إدارة الأهلي ضد القادسية بعد أزمة “العويس”

كشفت مصادر صحفية، اليوم الأحد، عن أول تحرك من مجلس إدارة نادي الأهلي، برئاسة عبدالإله مؤمنة، بشأن الأزمة التي شهدتها مباراة الفريق أمام القادسية، والتي خسرها بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري المحترفين.
وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن إدارة الأهلي، استقرت على رفع شكوى رسمية لاتحاد الكرة، ضد الإداري الذي تسبب في مشادة كبيرة مع حارس الأهلي محمد العويس، أثناء مباراة الفريق أمام القادسية.
وأوضحت المصادر، أنه من المنتظر أن توقع لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، عقوبة على الحارس العويس، بسبب ردة فعله المبالغ فيها، وكذلك للإداري والنادي المتسبب بدخول الإداري لملعب المباراة.
ورصدت الكاميرات نقاشاً حاداً بين حارس الأهلي محمد العويس، والطاقم الإداري الموجود في منصة ملعب الأمير سعود بن جلوي الرياضية، خلال مواجهة الأهلي والقادسية، بينما توجه الحارس إلى المنصة في نهاية المباراة، محاولاً الوصول للشخص الذي وجه له الحديث قبل أن تتدخل الجهات الأمنية ومنعت الحارس من الصعود إلى المنصة.