مشروع ” ذا لاين” يوضح كيف يمكن تطوير مدينة دون أن تسير فيها مركبات ولا تضم طرقًا؟

أوضح مشروع مدينة “ذا لاين” في نيوم، أن بناء مجتمعات إدراكية لا تسير فيها أي مركبات ولا تضم أي شوارع، سيكون من خلال تطوير المجتمعات حول الأشخاص وليس المركبات والطرق المزدحمة.
وبّين أن البنى التحتية للمدينة ستعمل بانسجام مع البيئة التي يمكن الوصول إليها في غضون 5 دقائق سيراً على الأقدام، كما تعمل طبقة البنى التحتية الذكية على خلق مساحة تنسجم فيها الطبيعة مع الإنسان لتبعث المزيد من الطمأنينة والراحة للسكان.
ونوه إلى أنه سيتم وضع جميع الاحتياجات والأماكن الحيوية والمراكز الجذابة ضمن مسافة مشي قصيرة من أي نقطة على طول “ذا لاين”. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أنه ستدمج في المدينة، المرافق والخدمات والنقل العام فائق السرعة والنقل اللوجستي والبنية التحتية الرقمية بكل سلاسة، بما يضمن عدم التأثير على المعيشة فوق سطح الأرض، إلى جانب إنشاء مجتمعات إدراكية ضمن إطار رقمي متكامل وتقنية لاسلكية، حيث تضمن البنية الرقمية توافر جميع الاحتياجات في متناول اليد.