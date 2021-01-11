عمره 54 عاماً.. “يوكوهاما” يمدد عقده مع “الملك كازو” أكبر لاعب في كرة القدم اليابانية

أعلن نادي “يوكوهاما إف.سي” الياباني اليوم (الإثنين) تمديد تعاقده مع أكبر لاعب سجل هدفا على مستوى المحترفين في كرة القدم اليابانية، والذي سيبلغ عمر 54 عاماً في فبراير المقبل.
وسيكون موسم 2021 هو الموسم الـ36 للاعب الذي يدعى “كازويوشي ميورا” ويلقب بـ”الملك كازو”، حيث بدأ مسيرته مع “سانتوس البرازيلي” في عام 1986، وسيلعب موسمه الـ17 مع نادي “يوكوهاما” الذي يمثله منذ 2005.
وسجل “كازو” هدفه الأخير مع يوكوهاما في دوري الدرجة الثانية عام 2017، وأصبح أكبر لاعب يسجل في مباراة للمحترفين باليابان وعمره 50 عاما و14 يوما، وبلغ عدد الأهداف التي سجلها مع بلاده 55 هدفا في 89 مباراة دولية.
ويعد المهاجم من أكثر الشخصيات الرياضية المؤثرة في اليابان وكان من أسباب انتشار اللعبة في بلاده في تسعينيات القرن الماضي عندما ظهرت صورته في ملصق إعلاني عند إطلاق الدوري الجديد في 1993. وفق “أخبار 24”.
وقاد ميورا فيردي كاواساكي لإحراز اللقب في 1993 و1994 قبل أن ينتقل إلى إيطاليا حيث قضى موسما في جنوة، كما لعب في كرواتيا وأستراليا وعدة أندية يابانية.
وأحرز ميورا لقب كأس آسيا مع اليابان في 1992، غير أنه لم يشارك ضمن الظهور الأول لبلاده في كأس العالم في فرنسا عام 1998.