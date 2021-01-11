يضم صالة رقمية وأجهزة خدمة ذاتية.. فرع الموارد البشرية بالرياض ينتقل إلى مبناه الجديد

باشر فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أمس (الأحد)، أعماله في مقره الجديد الواقع بحي المرسلات على طريق الملك عبدالعزيز بعد اكتمال جميع التجهيزات اللازمة.
ويعد المبنى الجديد نقلة نوعية في مجال خدمة العملاء، حيث يتميز بوجود صالة رقمية مزودة بـ15 جهازاً للخدمة الذاتية بإشراف 20 موظفا وموظفة يعملون على خدمة العملاء إلكترونياً بشكل مباشر عبر منصات الوزارة الإلكترونية.
إضافة إلى وجود شاشات تفاعلية تتيح للعملاء الذين لا يملكون أجهزة الاتصال المرئي حضور جلسات التسوية الودية عن بعد والتواصل مع المسؤولين بالوزارة في الحالات التي تستدعي ذلك بما يضمن سرعة إنجاز العمل وتيسير خدمة المراجعين بأفضل ما يمكن للرقي بخدمات الوزارة. وفق “أخبار 24”.