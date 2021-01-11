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11/01/2021   1:28 م

للوقاية من النوبات القلبية.. احذر 8 أنواع من الأطعمة والمشروبات

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وضع عدد من اختصاصيي التغذية العلاجية، قائمة بأطعمة ‏ومشروبات يجب الحذر منها لضمان صحة القلب، ومنع حدوث ‏نوبات قلبية في المستقبل، وتشمل هذه القائمة وفقًا لـ” سي إن إن” ‏الأمريكية:‏

شوكولاتة بالحليب

تؤدي لرفع الكوليسترول في الدم وكذلك السكر لاحتوائها على ‏مواد صلبة من السكر والدهون، بينما الشوكولاتة الداكنة مليئة ‏بمضادات الأكسدة والفلافونويد، والتي يمكن أن تخفض ضغط ‏الدم وتقلل الالتهاب‎.‎

المكسرات ‏المملحة

يجب استبدال المكسرات المملحة بغير المملحة منخفضة ‏الصوديوم والغنية بالدهون المفيدة‎.‎

اللحوم الحمراء الدهنية

وغالباً ما تكون اللحوم الحمراء غنية بالدهون الزائدة التي قد ‏تزيد نسبة الكوليسترول في الدم‎.‎

الأطعمة المقلية

تؤدي الدهون المشبعة والمتحولة إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول ‏في الدم، وهي أحد العوامل المسببة للإصابة بنوبة قلبية.‏ وفق “أخبار 24”.

اللحوم المصنعة

وهذه الأطعمة محملة بالصوديوم والنترات، ما يتسبب ‏في رفع ضغط الدم ويزيد خطر الإصابة بنوبة قلبية أخرى‎.‎
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المخبوزات السكرية

تحتوي الحلويات المصنعة على الصوديوم، لذلك يجب استبدالها ‏بالفاكهة الطازجة، أو تجهيزها في المنزل.

‎الصلصات

تحتوي على السكر الذي يمكن أن يرفع مستويات السكر في الدم‎.‎
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الصودا

ترفع المشروبات الغازية المليئة بالسكر مستويات السكر في الدم ‏وتزيد من الضغط على جدران الشرايين، مما يزيد من خطر ‏الإصابة بأمراض القلب‎.‎

للوقاية من النوبات القلبية.. احذر 8 أنواع من الأطعمة والمشروبات

طب وتداوي
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