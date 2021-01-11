انتهت اليوم الأحد، منافسات دور المجموعات ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني لـ “FIFA 21″، في نسختها الثانية، بعدما شهدت البطولة إقامة 7 جولات على مدار يومين.
وتأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني، عن المجموعة الأولى، كل من الاتحاد الذي تصدر المجموعة برصيد 16 نقطة، وفي المركز الثاني القادسية بـ14 نقطة، ويليه أبها بـ12 نقطة، وفي المركز الرابع الهلال بـ10 نقاط.
كما تأهل عن المجموعة الثانية، كل من الرائد في الصدارة بـ18 نقطة، وفي المركز الثاني النصر بـ16 نقطة، ويليه الاتفاق بـ15 نقطة، فيما جاء في المركز الرابع الوحدة بـ14 نقطة.
وودع بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني، التي أُقيمت منافساتها أمس السبت، كل من: الشباب، الفيصلي، الأهلي، الفتح، العين، الباطن، التعاون، وضمك.
وتقام مواجهات الربع نهائي يوم السبت الموافق 16 يناير 2021، ومواجهات النصف نهائي والنهائي يوم الأحد 17 يناير 2021 ليظفر باللقب بطل واحد متوج بشرف أغلى الكؤوس الإلكترونية.
وفق “أخبار 24”.