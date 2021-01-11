الوحدة الإماراتي يفتح باب المفاوضات لضم عمر خربين

كشفت مصادر، صحفية، اليوم الأحد، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اللاعب السوري عمر خربين، يحظى باهتمام أحد الأندية الإماراتية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، إن هناك مفاوضات بين الوحدة والسوري عمر خربين صاحب الـ(26 عاماً)، والذي أنهى مؤخراً علاقته مع الهلال بإجراء مخالصة أصبح بموجبها حراً.
وأشارت المصادر إلى أن خريين تلقى اتصالاً من فريق الوحدة، لضمه حتى نهاية الموسم، على أن يكون الباب مفتوحاً لاستمرار الارتباط بين الطرفين أبعد من ذلك.
وأوضحت المصادر، أن الوحدة يتجه إلى استبعاد البرازيلي لوفانور هنريكي من قائمته خلال الميركاتو الشتوي، وهو ما يجعل فرضية ضم خريين أو لاعب أجنبي آخر قائمة بقوة، قبل 3 فبراير موعد إغلاق باب الانتقالات.