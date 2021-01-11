أسرة شاب مفقود منذ الخميس الماضي في الباحة تناشد بالبحث عنه

تبحث أسرة من الباحة عن أحد أبنائها المفقود منذ مساء الخميس الماضي، وتناشد الجميع بالمساهمة في البحث عنه لضمان عودته إلى منزله.
وقال علي ناصر الغامدي، خال المفقود، لـ”أخبار 24″ إن المفقود يدعى “ناصر محمد” وهو في السابعة عشرة من العمر، وأنه خرج من المنزل منذ 4 أيام ولم يعد، وأنهم يواصلون البحث منذ ذلك الوقت ولكن لم يعثروا له على أثر.
وأوضح الغامدي أن ابنهم لا يعاني أي أمراض، وأنه يرتدي “بنطال جينز” وقميصا باللون الأزرق، لافتاً إلى أنه قد يكون بالباحة أو خارجها إذ إنه يستقل سيارة “كورولا”، مبيناً أنهم حاولوا التواصل معه عبر جواله ولكنه مغلق.
وأبان أنهم أبلغوا الأجهزة الأمنية المختصة باختفائه؛ وأنها بدورها باشرت البحث عنه بمعاونة متطوعين من جمعية “ساعد”، داعياً من يتعرف عليه إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية، أو التواصل مع الأسرة على الرقم 0555995982.