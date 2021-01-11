دعت جمعية حماية المستهلك جميع المتضررين من ارتفاع ‏فواتير المياه للمسارعة بتعبئة النموذج الإلكتروني، بالاسم ‏والعنوان ورقم الهوية والجنسية والمنطقة ورقم الجوال.‏

وأكدت أنه انطلاقاً من حرص الجمعية على العناية بحقوق ‏المستهلكين، تم الاتفاق مع شركة المياه الوطنية على حصر ‏البلاغات الواردة للجمعية ومعالجتها خلال أسبوع.

وكان الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، صالح اليوسف، ‏كشف في وقت سابق عن جهود الجمعية في التواصل مع شركة ‏المياه لمعالجة الأضرار الناتجة عن الفواتير التقديرية‎.‎

وأوضح أن الجمعية تلقت بالفعل 280 شكوى بشأن الفواتير ‏التقديرية، سيتم التواصل مع أصحابها لمعرفة ما إذا كانت ‏مشكلتهم قد تم حلها من عدمه.‏

‏"حماية المستهلك" تدعو المتضررين من ارتفاع فواتير المياه ‏للتواصل معها

وفق “أخبار 24”.