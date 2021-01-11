‏"حماية المستهلك" تدعو المتضررين من ارتفاع فواتير المياه ‏للتواصل معها

دعت جمعية حماية المستهلك جميع المتضررين من ارتفاع فواتير المياه للمسارعة بتعبئة النموذج الإلكتروني، بالاسم والعنوان ورقم الهوية والجنسية والمنطقة ورقم الجوال.
وأكدت أنه انطلاقاً من حرص الجمعية على العناية بحقوق المستهلكين، تم الاتفاق مع شركة المياه الوطنية على حصر البلاغات الواردة للجمعية ومعالجتها خلال أسبوع.
وكان الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، صالح اليوسف، كشف في وقت سابق عن جهود الجمعية في التواصل مع شركة المياه لمعالجة الأضرار الناتجة عن الفواتير التقديرية.
وأوضح أن الجمعية تلقت بالفعل 280 شكوى بشأن الفواتير التقديرية، سيتم التواصل مع أصحابها لمعرفة ما إذا كانت مشكلتهم قد تم حلها من عدمه.
وفق “أخبار 24”.