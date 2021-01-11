“منقذ المتسوقين من اشتعال النيران”: تحملت حرارة الموقد لإنقاذ السوق من كارثة

حكى صاحب الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي ظهر فيه وهو ينقذ متسوقين من كارثة حريق محققة من داخل سوق قيصومة فيحان برفحاء، تفاصيل الواقعة.
وقال هايل دهيمان، وفقًا لـ”العربية نت”، إنه فوجئ بالنيران تشتعل خلال تركيب أحد العمال شعلة الغاز، ولاحظ سرعة اشتعال النيران والتي كادت تشكل خطرا على حياة الأشخاص الموجودين، والذين يتجاوز عددهم 30 فرداً من نساء ورجال وأطفال، موضحا أنه حينها قرر التدخل سريعاً بحمل الشعلة وأخذها بعيداً عن السوق.
وكشف عن معاناته من تحمله لدرجة الحرارة العالية، وهو يركض بسرعة بعيدًا عن الازدحام للتخلص من شعلة النار، مؤكدًا أن أي شخص في مكانه كان سيقوم بهذا العمل لإنقاذ حياة الناس، لأن حماية الأرواح واجب إنساني، على حد قوله.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر لحظة إنقاذ مواطن لمتسوقين من كارثة حريق وسط أحد الأسواق الشعبية في قيصومة فيحان التابعة لمحافظة رفحاء.