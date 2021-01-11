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أخبار الخرج > خطاب شكر وتقدير من مدير مكتب وزارة السياحة بالخرج إلي الاستاذ فهد بن سلطان محافظ الدلم
11/01/2021   6:19 م

خطاب شكر وتقدير من مدير مكتب وزارة السياحة بالخرج إلي الاستاذ فهد بن سلطان محافظ الدلم

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تلقى سعادة الاستاذ فهد بن سلطان بن حميد محافظ الدلم و رئيس لجنة التنمية السياحية خطاب شكر وتقدير من سعادة الاستاذ حسين القحطاني مدير مكتب وزارة السياحة بالخرج وذلك لما قدمته اللجنة من برامج ومبادرات وتعاون وجهود طيبة في تنمية المقومات السياحية والتاريخية والاثرية في محافظة الدلم التي كان لها الاثر الايجابي في ابراز المعالم السياحية والتاريخية والتراثية في المحافظة ومنها اطلاق المبادرات من خلال لجنة التنمية السياحية تحت اشراف ومتابعة المحافظ وأهمها مبادرة تاهيل وترميم قرية الدلم التراثية ومبادرة التعريف بالمواقع السياحية والتراثية من خلال اللوحات التعريفية والتحذيرية للمواقع ومبادرة ازالة التشوهات البصرية لابراج الحمام في خفس دغرة والعديد من المبادرات الاخرى اللتي اصبحت مصدر الجذب السياحي وتساهم بشكل كبير في تنشيط الحركة الترفيهية والتسويقية ورافد للحركة الاقتصادية والسياحية في الدلم .

و بهذه المناسبة أثني سعادة محافظ الدلم على الجهود المقدرة المبذولة من مكتب السياحة بالخرج في تنظيم المهرجانات على التوالي مشيدا بالعمل الدؤوب الذي تقدمه اللجنة وجمعية التراث والثقافة بالدلم على مدار العام مؤكداً أن هذا الحراك سيكون دافعاً قوياً لبذل المزيد من التفاني في العمل وتطوير النشاط التراثي والسياحي والترفيهي في المحافظة لتوفر المقومات وتنوع المعالم.

خطاب شكر وتقدير من مدير مكتب وزارة السياحة بالخرج إلي الاستاذ فهد بن سلطان محافظ الدلم

أخبار الخرج
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