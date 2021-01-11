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11/01/2021   6:17 م

“الغذاء والدواء” توضح أنواع منتجات ترطيب البشرة وتكشف طريقة عملها

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أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، في رسالة توعوية أهمية معرفة ‏منتجات ترطيب البشرة، باختلاف أنواعها، ومحتواها ومستوى فعاليتها.‏

وذكرت أن هناك 3 أنواع رئيسية، تشمل: الهلام “الجيلي” والكريمات ‏و”اللوشن”، مبينة اختلاف محتوى كل منتج عن الآخر.‏

الهلام “الجيلي” ‏
وهو مزيجٍ من الشمع والزيوت المعدنية تشكل مادة شبه صلبة (الجيلي)؛ والتي تعرف باسم “بيترولاتوم” وتساعد في الحفاظ على رطوبة الجلد ‏عن طريق تكوين طبقة تمنع فقد الماء وتبقى على الجلد مدة طويلة.

الكريمات ‏
وهي مزيج من مادة دهنية (زيتية) والماء أو أي سائل آخر يستخدم ‏مذيباً، وهي أقل لزوجة من الهلام وتساعد في الحفاظ على رطوبة الجلد عن ‏طريق سحب الماء إلى طبقة الجلد.

وتحتوي الكريمات عادة على مواد حافظة ومواد مثبتة تمنع انفصال المواد الداخلة في تركيب الكريم عن بعضها، وهذه المواد قد تسبب ‏تحسساً للبعض.‏

“اللوشن” ‏
وهو مزيج من مادة دهنية (زيتية) والماء الذي يشكل النسبة الأكبر، وهي أقل لزوجة من الكريمات وتساعد في الحفاظ على رطوبة الجلد عن ‏طريق سحب الماء إلى طبقة الجلد وهي سريعة التبخر لتكوّن أغلبها من ‏الماء.

هيئة الغذاء والدواء

وفق “أخبار 24”.

“الغذاء والدواء” توضح أنواع منتجات ترطيب البشرة وتكشف طريقة عملها

طب وتداوي
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