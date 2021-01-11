“الغذاء والدواء” توضح أنواع منتجات ترطيب البشرة وتكشف طريقة عملها

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، في رسالة توعوية أهمية معرفة منتجات ترطيب البشرة، باختلاف أنواعها، ومحتواها ومستوى فعاليتها.
وذكرت أن هناك 3 أنواع رئيسية، تشمل: الهلام “الجيلي” والكريمات و”اللوشن”، مبينة اختلاف محتوى كل منتج عن الآخر.
الهلام “الجيلي”
وهو مزيجٍ من الشمع والزيوت المعدنية تشكل مادة شبه صلبة (الجيلي)؛ والتي تعرف باسم “بيترولاتوم” وتساعد في الحفاظ على رطوبة الجلد عن طريق تكوين طبقة تمنع فقد الماء وتبقى على الجلد مدة طويلة.
الكريمات
وهي مزيج من مادة دهنية (زيتية) والماء أو أي سائل آخر يستخدم مذيباً، وهي أقل لزوجة من الهلام وتساعد في الحفاظ على رطوبة الجلد عن طريق سحب الماء إلى طبقة الجلد.
وتحتوي الكريمات عادة على مواد حافظة ومواد مثبتة تمنع انفصال المواد الداخلة في تركيب الكريم عن بعضها، وهذه المواد قد تسبب تحسساً للبعض.
“اللوشن”
وهو مزيج من مادة دهنية (زيتية) والماء الذي يشكل النسبة الأكبر، وهي أقل لزوجة من الكريمات وتساعد في الحفاظ على رطوبة الجلد عن طريق سحب الماء إلى طبقة الجلد وهي سريعة التبخر لتكوّن أغلبها من الماء.
وفق “أخبار 24”.