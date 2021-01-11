نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار الخرج > مجتمع الخرج > شهد #مهرجان_الحمضيات_بالحريق 5 حضورا لافتا لضيافة الشيخ إبراهيم الهزاني باستقبال الوفود والإعلاميين والشخصيات البارزة
11/01/2021   7:17 م

شهد #مهرجان_الحمضيات_بالحريق 5 حضورا لافتا لضيافة الشيخ إبراهيم الهزاني باستقبال الوفود والإعلاميين والشخصيات البارزة

+ = -
430

الخرج اليوم – حمد السويحب :

استقبلت ضيافة الشيخ إبراهيم بن محمد القمري الهزاني بمحافظة الحريق العديد من الوفود الزائرة لمهرجان الحمضيات الخامس بالحريق والإعلاميين والشخصيات البارزة في أجواء شتوية ، ونقاشات أدبية واجتماعية ثرية .

تلقت “الخرج اليوم” دعوة للمهرجان وكذلك دعوة من الشيخ إبراهيم الهزاني ، أجابها رئيس التحرير الأستاذ سعود الضحوك وبرفقته الإعلامي ناصر الكنهل ، وقد تشرفا بلقاء الوالد الشيخ محمد بن إبراهيم الهزاني .

سجل الشاعر المتألق الأستاذ عبدالله الرسلاني قصيدة بعنوان “الحريق” دوّن خلالها الشخصيات التاريخية للحريق ، ووصولا للعصر الحالي ، واختتمها بثناء مستحق للشيخ إبراهيم الهزاني .

 

 

 

 

 

 

شهد #مهرجان_الحمضيات_بالحريق 5 حضورا لافتا لضيافة الشيخ إبراهيم الهزاني باستقبال الوفود والإعلاميين والشخصيات البارزة

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885131406.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.