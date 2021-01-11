شهد #مهرجان_الحمضيات_بالحريق 5 حضورا لافتا لضيافة الشيخ إبراهيم الهزاني باستقبال الوفود والإعلاميين والشخصيات البارزة

الخرج اليوم – حمد السويحب :
استقبلت ضيافة الشيخ إبراهيم بن محمد القمري الهزاني بمحافظة الحريق العديد من الوفود الزائرة لمهرجان الحمضيات الخامس بالحريق والإعلاميين والشخصيات البارزة في أجواء شتوية ، ونقاشات أدبية واجتماعية ثرية .
تلقت “الخرج اليوم” دعوة للمهرجان وكذلك دعوة من الشيخ إبراهيم الهزاني ، أجابها رئيس التحرير الأستاذ سعود الضحوك وبرفقته الإعلامي ناصر الكنهل ، وقد تشرفا بلقاء الوالد الشيخ محمد بن إبراهيم الهزاني .
سجل الشاعر المتألق الأستاذ عبدالله الرسلاني قصيدة بعنوان “الحريق” دوّن خلالها الشخصيات التاريخية للحريق ، ووصولا للعصر الحالي ، واختتمها بثناء مستحق للشيخ إبراهيم الهزاني .
الإعلامي إبراهيم المزروعي :
جئت من #جلاجل #سدير أكثر من ٥٠٠ كيلومتر وتفاجأت بالنقلة النوعية بين النسخة الأولى والخامسة لـ #مهرجان_الحمضيات_بالحريق5
وشكرا لمضيفنا الأستاذ ابراهيم الهزاني
2️⃣ pic.twitter.com/Tkdbm8IWco
— الخرج اليوم (@kharjhome1) January 11, 2021
اشادات إعلامية متواصلة بمجلس الشيخ إبراهيم بن محمد الهزاني لما شاهدوه منذ وطئت أقدامهم #الحريق لزيارة
#مهرجان_الحمضيات_بالحريق5
3️⃣ pic.twitter.com/nO8R75kf5a
— الخرج اليوم (@kharjhome1) January 11, 2021
الشاعر المتألق الأستاذ عبدالله الرسلاني يحلق بقصيدة بعنوان #الحريق امتدح في طياتها المحافظة واستعرض العديد من الشخصيات التاريخية الممتدة حتى عصرنا الحاضر واختتم بالثناء على الشيخ إبراهيم بن محمد الهزاني
#مهرجان_الحمضيات_بالحريق5
4️⃣ pic.twitter.com/GkqRkC3mKc
— الخرج اليوم (@kharjhome1) January 11, 2021
الجميع أجمع على نجاح
#مهرجان_الحمضيات_بالحريق5
7️⃣ pic.twitter.com/hhXpM128UN
— الخرج اليوم (@kharjhome1) January 11, 2021