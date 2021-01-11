وزير الاتصالات: نيوم ستعتمد على الطاقة الخضراء والمتجددة.. وستغطيها شبكات الجيل الخامس بالكامل

كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله عامر السواحه، الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في مشروع مدينة “ذا لاين”، الذي تم الإعلان عنه من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمس.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “نشرة الرابعة” على قناة “العربية”، أن نيوم تنتقل للطاقة الخضراء والمتجددة، مؤكدًا أن هذه المنطقة لديها القدرة على استغلال الطاقة الشمسية والرياح بأكثر من 70%، ما يجعل منطقة نيوم من أفضل 3 أماكن حول العالم، بالإضافة إلى قدرات نيوم على إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وذكر أن نيوم ستكون صاحبة نصيب الأسد من استثمارات الحوسبة السحابية التي أعلنت عنها المملكة خلال الشهر الماضي، والتي تصل قيمتها إلى أكثر من 1.5 مليار دولار، موضحًا أن نيوم تُعد نقطة ربط القارات الثلاث. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن شبكة الجيل الخامس ستغطي كامل مدينة نيوم، كما سيكون مجتمعها بنسبة 100% غير نقدي، مؤكدًا أنه سوف يتم استغلال تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي للتيسير على سكان المدينة.
#نشرة_الرابعة | وزير الاتصالات وتقنية المعلومات @aalswaha : #نيوم تنتقل للطاقة الخضراء والمتجددة وشبكة الجيل الخامس ستغطي كامل المشروع pic.twitter.com/m4kLuZoaxE
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 11, 2021