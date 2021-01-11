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أخبار محلية > الراجحي ينعى وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق عبدالرحمن أبا الخيل
12/01/2021   2:01 ص

الراجحي ينعى وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق عبدالرحمن أبا الخيل

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أعرب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي عن خالص تعازيه في وفاة وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق عبدالرحمن عبدالله أبا الخيل.

وأكد أنه قدم الكثير في خدمة الوطن، سائلًا الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتولى أبا الخيل العديد من المناصب، أبرزها وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ووزير النقل بالإنابة، ومدير عام بوزارة المالية والاقتصاد، فيما تولى عددا من المناصب الدبلوماسية، أبرزها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية. وفق “أخبار 24”.

ووُلد أبا الخيل في مدينة عنيزة بمنطقة القصيم، والتحق بالبعثات التعليمية السعودية المبكرة إلى مصر، ونال البكالوريوس من كلية الآداب بجامعة القاهرة عام 1952، ثم بدأ عمله الدبلوماسي في 1958، ثم تم اختياره وزيرًا للعمل والشؤون الاجتماعية عام 1961، ليستمر في هذا المنصب لما يقرب من 15 عامًا.

الراجحي ينعى وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق عبدالرحمن أبا الخيل

أخبار محلية
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