نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > شاهد.. الأمير بندر بن سلطان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
12/01/2021   1:59 ص

شاهد.. الأمير بندر بن سلطان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

+ = -
820

تلقى أمين مجلس الأمن الوطني السابق الأمير بندر بن سلطان، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في مركز اللقاحات بالرياض.

وكانت وزارة الصحة قد بدأت منتصف الشهر الماضي المرحلة الأولى من خطة التطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك من خلال استهداف الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بالفيروس.

يُذكر أن عددا كبيرا من المسؤولين، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس التاجي. وفق “أخبار 24”.

شاهد.. الأمير بندر بن سلطان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885131447.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.