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أخبار المناطق > أثناء توثيقها رحلتها عبر “سناب شات”.. ممرضة سعودية تنقذ طفلتين من الغرق في جازان
12/01/2021   2:01 ص

أثناء توثيقها رحلتها عبر “سناب شات”.. ممرضة سعودية تنقذ طفلتين من الغرق في جازان

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أنقذت ممرضة سعودية طفلتين تعرضتا للغرق على شاطئ بيش في جازان الأسبوع الماضي.

وكانت الممرضة أسرار أبو راسين، وفقاً لـ “سبق”، توثق رحلتها مع عائلتها في مقطع فيديو عبر “سناب شات”، لتفاجأ أثناء التصوير بلقطة للطفلتين وهما تصارعان الأمواج.

وتعرضت الطفلتان بسملة (6 أعوام) ودعاء (5 أعوام) للسحب بواسطة أمواج البحر، حيث كانتا قد دخلتا المياه وراء لعبتهما حينما ابتعدت داخل المياه العميقة وسط غياب والديهما، لتتوجه لهما الممرضة على الفور وتمسك بهما بمعاونة رجلين لحقا بها.

وجرى عمل الإسعافات الأولية لهما حتى استعادتهما التنفس، ليتم نقلهما بسيارة الإسعاف لمستشفى مسلية بمحافظة بيش لإجراء الفحوصات اللازمة.

وقامت الممرضة أسرار بزيارة الطفلتين، في منزلهما الجمعة الماضي، حيث أشاد والداهما بدور الممرضة البطولي في إنقاذهما من موت محقق.

أثناء توثيقها رحلتها عبر “سناب شات”.. ممرضة سعودية تنقذ طفلتين من الغرق في جازان

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