صدور حكم بحضانة أم لطفلتها بعد زواجها من رجل آخر

ذكرت مصادر أن محكمة الأحوال الشخصية بجدة أصدرت حكماً بإبقاء طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات في حضانة أمها التي تزوجت رجلاً آخر بعد طلاقها من زوجها الأول.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن الزوج الأول رفع دعوى أمام المحكمة طالب فيها بإسقاط حضانة الأم لابنتهما كونها تزوجت من رجل آخر إلا أن المحكمة قررت بقاء الطفلة في حضانة أمها مع حق الأب في الزيارة طبقاً للمدة المتفق عليها عند الطلاق.
وأوضحت المحكمة أن الحضانة تكون بما يحقق مصلحة المحضون، مشيرةً إلى أن الزوجة التي تعمل طبيبة قدمت ما يُثبت موافقة زوجها الجديد على احتضان ابنتها.