بالفيديو.. مجلس الصحة الخليجي يرد على أبرز الإشاعات حول لقاح “كورونا”

ردّ مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، على أبرز الإشاعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، مبيناً أنها لا تمت للواقع بصلة.
وقال المجلس خلال مقطع فيديو إن المتعافي من كورونا يحتاج إلى تلقي اللقاح؛ وذلك لتحقيق المناعة الجماعية، وتطوير أجسام مضادة تعمل على مقاومة الفيروس والقضاء عليه.
وأوضح أنه من الممكن أن تحدث ردة فعل حساسية لبعض الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خصوصاً ممن لديه تاريخ معها، مبيناً أنها لا تؤثر على فاعلية اللقاح حيث إن الشخص يوضع تحت الملاحظة لمدة 15 دقيقة بعد أخذ اللقاح مع وجود حقن الحساسية في حال احتياجها. وفق “أخبار 24”.
وتابع أن اللقاح لم تتم تجربته على الحوامل ولم ينصح به لهن، وذلك خوفاً من عبوره إلى المشيمة، منوهاً إلى أنه لا يوجد أيضاً دليل علمي على أن اللقاح يؤثر على الخصوبة عند الرجال.
رصدنا أبرز إشاعات لقاح كورونا، وأجبنا عليها بشكل مبسط في هذا الفيديو ✅#إلى_اللقاح pic.twitter.com/E8QmKhOwGo
— مجلس الصحة الخليجي (@GHC_GCC) January 11, 2021