الهلال يحسم مصير فييتو في الانتقالات الشتوية

كشفت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، حقيقة استغناء مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، عن لاعب الفريق الأول لكرة القدم الأرجنتيني لوسيانو فييتو.
وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “الميدان الرياضي”، إن الهلال يبحث عن عدة استقطابات خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، التي تستمر حتى السابع من فبراير المقبل، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.
ونفت المصادر رغبة الهلال في التخلي عن اللاعب الأرجنتيني لوسيانو فييتو، خلال الفترة الحالية، مؤكدة أن الأخبار المتداولة في الإعلام الأجنبي غير صحيحة.
وتابعت المصادر، أن الهلال يستهدف التعاقد مع ظهير أيسر بعد أن عانى الفريق من غياب ياسر الشهراني خلال الفترة الماضية، وهو ما اضطر المدرب لإشراك أكثر من اسم في هذا المركز.