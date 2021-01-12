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اخبار رياضية > الهلال يفاوض لاعب منتخب بيرو
12/01/2021   7:02 م

الهلال يفاوض لاعب منتخب بيرو

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أفادت مصادر بدخول نادي الهلال، في مفاوضات جادة لضم المحترف البيروفي بصفوف نادي ييني مالاتيا سبور التركي، كريستيان كويفا.

وأشارت المصادر وفقاً لصحيفة “إل كوميرشيو” البيروفية، إلى أن نادي الهلال في مرحلة متقدمة بمفاوضات ضم اللاعب كريستيان كويفا.

ونوهت المصادر ذاتها إلى أن الهلال قدم عرضاً لضم اللاعب البيروفي لمدة عامين براتب قيمته مليونا دولار في الموسم. وفق”أخبار 24″.

وأتمت المصادر تصريحاتها بالإشارة إلى وجود أزمة بين اللاعب البيروفي والمدير الفني لنادي مالاتيا سبور التركي تبعد كريستيان كويفا عن المشاركة مؤخراً مع فريقه.

الهلال يفاوض لاعب منتخب بيرو

اخبار رياضية
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