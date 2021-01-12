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أخبار محلية > “حماية المستهلك” تنسق مع “البيئة” لتصعيد شكاوى ارتفاع فواتير المياه.. وهذا الرابط الجديد للشكوى
12/01/2021   7:05 م

“حماية المستهلك” تنسق مع “البيئة” لتصعيد شكاوى ارتفاع فواتير المياه.. وهذا الرابط الجديد للشكوى

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خصّصت جمعية حماية المستهلك، اليوم (الثلاثاء)، رابطاً جديداً لتصعيد شكاوى ارتفاع فواتير المياه، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وكانت الجمعية نوّهت أنه تم إيقاف الرابط والاحتفاظ بما تم استقباله من شكاوى، والتي بلغ عددها 8590 شكوى، وذلك لوجود خلل في النموذج الإلكتروني.

واشترطت لتصعيد الشكوى على الرابط، أن يكون مقدم الشكوى قد تواصل مع مقدم الخدمة ولم تتم معالجة شكواه.

كما أكّدت الجمعية استمرار ما نوهت عنه، بأنه سيتم رفع جميع الشكاوى لشركة المياه الوطنية ومتابعة معالجتها، حرصاً منها على حفظ حق المستهلكين والعناية بشؤونهم. وفق”أخبار 24″.

“حماية المستهلك” تنسق مع “البيئة” لتصعيد شكاوى ارتفاع فواتير المياه.. وهذا الرابط الجديد للشكوى

أخبار محلية
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