بالفيديو.. الأرصاد: درجات الحرارة قد تلامس الصفر في هذه المناطق خلال الساعات المقبلة

كشف المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، ملامح درجات الحرارة خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأوضح، خلال حديثه لقناة العربية، أن كتلة هوائية باردة ستؤثر على أجواء المملكة، بحيث تنخفض درجات الحرارة في المناطق الشمالية والوسطى، وذلك مع الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء.
وذكر أن درجات الحرارة الصغرى قد تصل إلى درجتين فقط في هذه المناطق، كما أكد إمكانية ملامستها للصفر في بعض المناطق شمال المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن هناك فرصا لهطول أمطار على المناطق الشمالية ويمتد ذلك لمنطقة مكة المكرمة، متوقعًا أن يكون هناك استقرار نسبي في معظم مناطق المملكة.
#نشرة_الرابعة | درجات الحرارة تلامس الصفر المئوي على مناطق شمال السعودية pic.twitter.com/AIw3I4Blly
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 12, 2021