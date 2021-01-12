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أخبار محلية > بالفيديو.. الأرصاد: درجات الحرارة قد تلامس الصفر في هذه المناطق خلال الساعات المقبلة
12/01/2021   10:23 م

بالفيديو.. الأرصاد: درجات الحرارة قد تلامس الصفر في هذه المناطق خلال الساعات المقبلة

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كشف المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، ملامح درجات الحرارة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضح، خلال حديثه لقناة العربية، أن كتلة هوائية باردة ستؤثر على أجواء المملكة، بحيث تنخفض درجات الحرارة في المناطق الشمالية والوسطى، وذلك مع الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء.

وذكر أن درجات الحرارة الصغرى قد تصل إلى درجتين فقط في هذه المناطق، كما أكد إمكانية ملامستها للصفر في بعض المناطق شمال المملكة. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن هناك فرصا لهطول أمطار على المناطق الشمالية ويمتد ذلك لمنطقة مكة المكرمة، متوقعًا أن يكون هناك استقرار نسبي في معظم مناطق المملكة.

بالفيديو.. الأرصاد: درجات الحرارة قد تلامس الصفر في هذه المناطق خلال الساعات المقبلة

أخبار محلية
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