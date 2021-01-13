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أخبار محلية > بالفيديو.. المصلح: صلاة الجنازة لا تصح إذا أديت بهذه الطريقة
13/01/2021   9:25 ص

بالفيديو.. المصلح: صلاة الجنازة لا تصح إذا أديت بهذه الطريقة

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أكد أستاذ الفقه بكلية الشريعة في جامعة القصيم الدكتور خالد المصلح، أن صلاة الجنازة لها صفة لا تصح إلا إذا أديت بها، مبيناً أنها أربع تكبيرات بدون ركوع.

وأوضح الشيخ المصلح أن صلاة الجنازة لا تصح إذا أديت بأقل من 4 تكبيرات، مبيناً أن هذه التكبيرات الأربع من أركان الصلاة ولا تصح إلا بها حسب قول جمهور العلماء.

وأضاف أن المصلي لو سهى وصلى بثلاث تكبيرات فقط فيجب عليه إعادة صلاة الجنازة، لأنها في هذه الحالة لا تجزئ ولا يحصل بها فرض كفاية. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. المصلح: صلاة الجنازة لا تصح إذا أديت بهذه الطريقة

أخبار محلية
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