بالفيديو.. المصلح: صلاة الجنازة لا تصح إذا أديت بهذه الطريقة

أكد أستاذ الفقه بكلية الشريعة في جامعة القصيم الدكتور خالد المصلح، أن صلاة الجنازة لها صفة لا تصح إلا إذا أديت بها، مبيناً أنها أربع تكبيرات بدون ركوع.
وأوضح الشيخ المصلح أن صلاة الجنازة لا تصح إذا أديت بأقل من 4 تكبيرات، مبيناً أن هذه التكبيرات الأربع من أركان الصلاة ولا تصح إلا بها حسب قول جمهور العلماء.
وأضاف أن المصلي لو سهى وصلى بثلاث تكبيرات فقط فيجب عليه إعادة صلاة الجنازة، لأنها في هذه الحالة لا تجزئ ولا يحصل بها فرض كفاية. وفق “أخبار 24”.
لا تصح صلاة الجنازة بأقل من أربع تكبيرات#خالد_المصلح #دروس_المصلح #برامج_المصلح #يوم_الجمعة #خطب_المصلح #فتاوى_المصلح @Dr_almosleh pic.twitter.com/1Ot5ojTz6o
— خالد المصلح (@Dr_almosleh) January 11, 2021