النصر يوافق على مغادرة حمدالله.. ويكشف موقف المصابين

كشف نادي النصر، أمس الثلاثاء، عن التقرير الطبي الخاص برباعي الفريق الأول لكرة القدم المصاب عبدالرزاق حمدالله، وعبدالفتاح عسيري، وأيمن يحيى، وكيم جين سو.
وقال النادي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، إن إدارة النصر وافقت على مغادرة حمدالله إلى المغرب، لاستكمال برنامجه التأهيلي من الإصابة بتمزق في العضلة الضامة، على أن يعود في جاهزية تامة للمشاركة في التدريبات الجماعية.
وأوضح النادي، أن عبدالفتاح عسيري يعاني من إصابة بتمزق في عضلة الساق، تعرّض لها قبل أسبوعين ونصف، وأجرى رنينًا آخر قبل يومين، وأظهر تحسنًا في إصابته، ويواصل حاليًا برنامجه التأهيلي في صالة الحديد. وفق “أخبار 24”.
وأشار النادي، إلى أن أيمن يحيى أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي من الإصابة بعضلات البطن، وبدأ تدريباته بالكرة، متابعًا أن كيم جين سو تعرض للإصابة بقطع كامل في وتر القدم، وأجرى العملية قبل 3 أسابيع، ويتواجد حاليًا في كوريا الجنوبية لمواصلة برنامجه العلاجي، ويستخدم الجبيرة ولا يسمح له بالمشي الآن.
التقرير الطبي حول إصابات لاعبين الفريق الأول بنادي #النصر 📄 pic.twitter.com/zjDDlkdW8P
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 12, 2021