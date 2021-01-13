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اخبار رياضية > كيف تفاعل دوري المحترفين مع تجديد عقد عمر السومة للأهلي؟
13/01/2021   12:37 م

كيف تفاعل دوري المحترفين مع تجديد عقد عمر السومة للأهلي؟

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تفاعل الحساب الرسمي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع إعلان تجديد نادي الأهلي، عقد محترف الفريق الأول لكرة القدم، اللاعب السوري عمر السومة، حتى عام 2024.

وأعاد حساب دوري المحترفين، نشر تغريدة نادي الأهلي الذي أعلن فيها تجديده الرسمي مع السومة، وعلق عليها: “الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين عمر السومة يستمر في دورينا حتى 2024.. لديه حتى الآن 128 هدفاً كم تتوقع أن يصل في عام 2024؟. وفق “أخبار 24”.

وانضم السومة إلى الأهلي في 2014، قادمًا من نادي القادسية الكويتي، وأصبح الهداف التاريخي لدوري المحترفين، منذ إقرار نظام الاحتراف موسم 2008-2009، حيث سجل 128 هدفًا.

كيف تفاعل دوري المحترفين مع تجديد عقد عمر السومة للأهلي؟

اخبار رياضية
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