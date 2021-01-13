“بانيغا” و “العابد” يُشاركان في تدريبات الشباب لمباراة العين

خاض فريق الشباب، اليوم (الثلاثاء) مرانه الرئيسي؛ استعداداً لمباراته المقبلة أمام نظيره العين يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 13 ببطولة الدوري.
وبدأت التدريبات بتمارين الإحماء والتسخين وأخرى لياقية وتقوية عضلات بقيادة مدرب اللياقة ترفاس.
وخصص المدرب التقسيمة على كامل الملعب لتطبيق النهج التكتيكي الذي اعتمده للمباراة.
وشهدت التدريبات مشاركة الثنائي إيفر بانيغا ونواف العابد في التدريبات الجماعية وكذلك حضور رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان. وفق “أخبار 24”.
وأقام رئيس مجلس الإدارة مأدبة عشاء للاعبين والجهازين الفني والإداري.