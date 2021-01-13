أول تعليق من السومة بعد تجديد عقده مع الأهلي

علق محترف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، اللاعب السوري عمر السومة، على تجديد عقوده مع النادي، اليوم الثلاثاء، لمدة 3 سنوات مقبلة حتى 2024.
ونفى “السومة” في مقطع فيديو، عقب تجديد العقود: “لم تكن هناك أي مماطلة خلال الفترة الماضية، ولكن تحدثنا أنا والإدارة عن مشروع النادي وخطته للسنوات الثلاث المقبلة، من أجل المنافسة على البطولات والألقاب”.
وتابع الهداف التاريخي للأهلي: “لم يكن عندي أي رغبة في مغادرة النادي، وقمت بالتجديد بعد جهود الإدارة وصلاة الاستخارة، وإن شاء الله نسعى دائما لإسعاد الجماهير”. وفق “أخبار 24”.