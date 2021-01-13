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اخبار رياضية > أول تعليق من السومة بعد تجديد عقده مع الأهلي
13/01/2021   12:37 م

أول تعليق من السومة بعد تجديد عقده مع الأهلي

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علق محترف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، اللاعب السوري عمر السومة، على تجديد عقوده مع النادي، اليوم الثلاثاء، لمدة 3 سنوات مقبلة حتى 2024.

ونفى “السومة” في مقطع فيديو، عقب تجديد العقود: “لم تكن هناك أي مماطلة خلال الفترة الماضية، ولكن تحدثنا أنا والإدارة عن مشروع النادي وخطته للسنوات الثلاث المقبلة، من أجل المنافسة على البطولات والألقاب”.

وتابع الهداف التاريخي للأهلي: “لم يكن عندي أي رغبة في مغادرة النادي، وقمت بالتجديد بعد جهود الإدارة وصلاة الاستخارة، وإن شاء الله نسعى دائما لإسعاد الجماهير”. وفق “أخبار 24”.

أول تعليق من السومة بعد تجديد عقده مع الأهلي

اخبار رياضية
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