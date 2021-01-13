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اخبار رياضية > “الشيخ” عن تجديد السومة للأهلي: لم يكن أمراً سهلاً
13/01/2021   12:37 م

“الشيخ” عن تجديد السومة للأهلي: لم يكن أمراً سهلاً

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علق الإعلامي الرياضي محمد الشيخ، على نجاح مجلس إدارة نادي الأهلي، برئاسة عبدالإله مؤمنة، في تجديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم، السوري عمر السومة.

وقال “الشيخ” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تجديد الأهلي مع عمر السومة لم يكن أمرًا سهلاً، في ظل الصعوبات المالية من جهة، ووجود عروض منافسة من جهة أخرى، ويحسب لإدارة النادي هذا النجاح”.

وكان نادي الأهلي أعلن عبر حسابه على موقع التواصل “تويتر”، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد مهاجمه السوري عمر السومة لمدة 3 مواسم حتى 2024. وفق “أخبار 24”.

“الشيخ” عن تجديد السومة للأهلي: لم يكن أمراً سهلاً

اخبار رياضية
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