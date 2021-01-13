بعد “تويتر” و”سناب شات” و”إنستغرام”.. “يوتيوب” يغلق حساب ترامب لأسبوع

حظر موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”، مساء أمس (الثلاثاء) حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، من تحميل أي محتوى جديد على قناته.
اتخذ موقع “يوتيوب” هذا الإجراء، وفقًا لصحيفة الديلي ميل البريطانية، بعد أن نشر ترامب مقطع فيديو ينتهك سياساتهم، لكن لم يعلن “يوتيوب” محتوى الفيديو بالتفصيل.
وكان ترامب في وقت سابق الثلاثاء، قد نشر عدة مقاطع على يوتيوب، من زيارته إلى تكساس، وتحدث فيها عن قضايا الجدار الحدودي، وتطبيق القانون، وأحداث اقتحام الكونغرس.
وقال يوتيوب، إن الحظر مؤقت لـ 7 أيام، لحصول القناة على أول إنذار يفيد بانتهاكها سياسات يوتيوب، وفي حال تعرضها لإنذار آخر خلال 90 يومًا فستغلق لأسبوعين، ويؤدي حصول القناة على الإنذار الثالث لحظر دائم.
وجاء إجراء يوتيوب، بعد إغلاق حسابات الرئيس من قبل “فيسبوك” و”تويتر” و”سناب شات” و”إنستغرام”، مشيرين إلى خطر منشوراته في التحريض على العنف. وفق “أخبار 24”.
وجاءت هذه الخطوات بعد خطاب لترامب، شجع ودعم فيه “العصابات المتمردة” التي احتلت مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير في اشتباك مميت مع الشرطة.
أزال يوتيوب، الأربعاء الماضي مقطع الفيديو الذي نشره ترامب للمشاغبين والذي علق عليه قائلًا: “العودة إلى الوطن”، “نحن نحبك ، أنت مميز جدًا”.
وأفاد إريك ترامب، نجل الرئيس، يوم الثلاثاء بأن والده كان ضحية لثقافة الإلغاء، لكن عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي يصرون على أن أفعالهم ضرورية لمنع المزيد من إراقة الدماء.
فيما ذكرت كبيرة مسؤولي العمليات في يوتيوب، شيريل ساندبرج، أن الموقع ليس لديه خطط لرفع حظر ترامب من منصتهم، وأنه على الأرجح سيبقى محظورًا حتى التنصيب على الأقل، ومن المحتمل بعده.