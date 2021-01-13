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أخبار المناطق > “الحصيني”: الحالة الجوية التاسعة تبدأ غداً بأمطار ديمية ورعدية وموجة برد على هذه المناطق
13/01/2021   12:43 م

“الحصيني”: الحالة الجوية التاسعة تبدأ غداً بأمطار ديمية ورعدية وموجة برد على هذه المناطق

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أعلن الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، بدء الحالة الجوية التاسعة لعام 1442هـ اعتبارًا من يوم غد (الخميس) وتستمر لعدة أيام على عدة مناطق في المملكة.

وتوقع أن تكون هذه الحالة شتوية ممطرة من ديمية لرعدية، ويمكن تصنيفها من خفيفة إلى متوسطة، في حين ستكون الأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر ومن خفيفة إلى شبه غزيرة، مع حبات برد، وتذبذب في الحرارة ويعقبها موجة برد.

ولفت إلى أن نطاق تأثيرها سيمتد على أجزاء من مناطق تبوك ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والباحة، وعسير، وجازان، وحائل، والقصيم، والجوف، ومنطقة الحدود الشمالية، وشمال وغرب الرياض، وشمال المنطقة الشرقية، مع فرصة تساقط ثلوج خفيفة على مرتفعات تبوك. وفق “أخبار 24”.

“الحصيني”: الحالة الجوية التاسعة تبدأ غداً بأمطار ديمية ورعدية وموجة برد على هذه المناطق

أخبار المناطق
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