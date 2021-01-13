رئيس الأهلي: لا أعلم ماذا كان يقصد كيال بتغريدته.. وهذا هو المخطئ في قضية “العويس”

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، عبدالإله مؤمنة، حقيقة التغريدات التي نشرها المشرف العام على الكرة السابق، طارق كيال، والتي جاء فيها أن الإدارة محدودة في الإمكانيات، ولا تستطيع الإيفاء بالأسماء التي طلبها للتعاقد معها.
وقال “مؤمنة”، في تصريحات لبرنامج “الديوانية”: “لا أعلم ماذا كان يقصد طارق كيال بتغريدته، المشجع البسيط يعلم الوضع الذي نحن فيه، ومن يرغب بدعم النادي مادياً أو حضورياً الباب مفتوح”.
وأوضح “مؤمنة”: “حالنا كحال 16 ناديًا في دوري المحترفين، لأننا نعتمد على وزارة الرياضة ماديًا، مثل جميع الأندية.. أي شيء في صالح النادي سنعمل عليه، وهناك بعض الملفات نسعى لإنهائها”. وفق “أخبار 24”.
وعن أزمة حارسه محمد العويس في مباراة فريقه أمام القادسية، أضاف رئيس الأهلي: “الخطأ الأول في قضية العويس كان من حكم المباراة الذي لم يتعامل مع الحادثه في توقيتها في أي إجراء ولم يدون أي شيء”.
واختتم “مؤمنة”: “الفعل ورد الفعل خرج عن إطار مباراة كرة قدم، وإن شاء الله لجنة الانضباط ستراعي الأمور التنظيمية.. وعندما كنت جالساً في المباراة سمعت تجاوزات غير مقبولة من المدرجات”.