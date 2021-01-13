بالفيديو.. بحضور تركي آل الشيخ.. الأمير الوليد بن طلال يفتتح مقر روتانا الجديد في الرياض

أعلن الأمير الوليد بن طلال، افتتاح المقر الجديد لشركة روتانا للصوتيات في الرياض.
وأظهر مقطع مصور، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، والرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، سالم الهندي، عند حضورهما حفل افتتاح المقر.
يذكر أن “روتانا” انطلقت في عام 1982، وتعد من أكبر شركات الإنتاج الفني في عالم الموسيقى والأفلام حاليًا، وتضم أكثر من 100 مطرب ومؤدٍّ.
صاحب السمو الملكي الأمير #الوليد_بن_طلال
ومعالي المستشار #تركي_آل_الشيخ
والرئيس التنفيذي لشركة #روتانا الأستاذ #سالم_الهندي
خلال افتتاحهم للمقر الجديد لشركة #روتانا للصوتيات والمرئيات في #الرياض @Alwaleed_Talal @Turki_alalshikh @salhendi pic.twitter.com/tUQ6uGxBkz
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 12, 2021
وفق “أخبار 24”.