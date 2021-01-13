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أخبار محلية > بالفيديو.. بحضور تركي آل الشيخ.. الأمير الوليد بن طلال يفتتح مقر روتانا الجديد في الرياض
13/01/2021   12:47 م

بالفيديو.. بحضور تركي آل الشيخ.. الأمير الوليد بن طلال يفتتح مقر روتانا الجديد في الرياض

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أعلن الأمير الوليد بن طلال، افتتاح المقر الجديد لشركة روتانا للصوتيات في الرياض.

وأظهر مقطع مصور، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، والرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، سالم الهندي، عند حضورهما حفل افتتاح المقر.

يذكر أن “روتانا” انطلقت في عام 1982، وتعد من أكبر شركات الإنتاج الفني في عالم الموسيقى والأفلام حاليًا، وتضم أكثر من 100 مطرب ومؤدٍّ.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. بحضور تركي آل الشيخ.. الأمير الوليد بن طلال يفتتح مقر روتانا الجديد في الرياض

أخبار محلية
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