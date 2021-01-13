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أخبار محلية > شاهد .. هكذا تطور شكل بطاقة الهوية الوطنية في المملكة
13/01/2021   6:52 م

شاهد .. هكذا تطور شكل بطاقة الهوية الوطنية في المملكة

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استعرضت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم (الأربعاء)، مراحل تطور بطاقة الهوية الوطنية في المملكة من تقنية البلوريد حتى الهوية الرقمية.

وذكرت أن أول صدور لبطاقة الهوية الوطنية بتقنية البلوريد في عام 1405هـ، مضيفة أنه في عام 1425هـ أُطلقت المرحلة الأولى من الجيل الثاني لوثائق إثبات الشخصية تحت اسم “بطاقة الهوية الوطنية”.

وأشارت إلى أن عام 1430هـ شهد بدء المرحلة الثانية من الجيل الثاني للبطاقة لتعتمد على تقنية الحفر بالليزر، ثم صدر في عام 1439هـ الجيل الثالث من البطاقة، حيث تم تغيير تصميمها لتواكب التطور الحالي للحكومة الإلكترونية، وتطبيقاتها المتعددة، وأصبحت تدعم اللغة الإنجليزية. وفق “أخبار 24”.

ونوهت بإطلاق الهوية الرقمية التي تسهّل من عملية التحقق من هوية المواطن من خلال هاتفه الذكي عبر تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني “أبشر”.

شاهد .. هكذا تطور شكل بطاقة الهوية الوطنية في المملكة

أخبار محلية
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