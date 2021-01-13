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13/01/2021   6:53 م

50 % نسبة فعالية لقاح كورونا “سينوفاك” الصيني.. والشركة تكشف السبب

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سبب لقاح كورونا الذي أنتجته شركة سينوفاك الصينية للأدوية، إرباكاً كبيراً للدول التي اعتمدت عليه مثل البرازيل وإندونيسيا وتركيا، حيث أثبتت التجارب نتائج مختلفة بشأن كفاءته.

وأكدت التجارب في البرازيل أن الفعالية الإكلينيكية للقاح لا تتجاوز 50.4%، في الوقت الذي تجاوزت فيه فعالية لقاح فايزر 95%.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للشركة، ين ويدونج، أن معدل الكفاءة المنخفض للقاح في مرحلة تجريبه الأخيرة في البرازيل يرجع إلى أن المشاركين في التجارب من العاملين في المجال الصحي، الذين يواجهون خطورة أكبر للإصابة بفيروس كورونا. وفق “أخبار 24”.

50 % نسبة فعالية لقاح كورونا “سينوفاك” الصيني.. والشركة تكشف السبب

أخبار المناطق, طب وتداوي
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