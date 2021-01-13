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أخبار محلية > على مساحة تجاوزت 81 ألف م2.. إطلاق المرحلة الأولى من مشروع “نبض الخبر” الثقافي في الخبر
13/01/2021   9:36 م

على مساحة تجاوزت 81 ألف م2.. إطلاق المرحلة الأولى من مشروع “نبض الخبر” الثقافي في الخبر

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أطلقت وزارتا الإسكان والثقافة، اليوم (الأربعاء)، أولى مراحل مشروع “نبض الخبر” الثقافي في المنطقة الشرقية، والذي يتم تطويره بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشاد وزير الإسكان ماجد الحقيل ووزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان بالمشروع، والذي جاء بهدف توفير البيئة المناسبة لاحتضان الأنشطة الثقافية بالمنطقة.

ويقع مشروع “نبض الخبر” على مساحة تجاوزت 81 ألف م2 بحي العليا بمحافظة الخبر، بهدف تفعيل الجانب الثقافي في الأماكن العامة ورفع مساهمة القطاع الخاص. وفق “أخبار 24”.

كما يهدف إلى تأسيس حاضنة ثقافية للموهوبين في قطاعات ثقافية عدة، أبرزها: “المسرح والفنون الأدائية، والموسيقى، والمكتبات، والفنون البصرية، وفنون الطهي”.

على مساحة تجاوزت 81 ألف م2.. إطلاق المرحلة الأولى من مشروع “نبض الخبر” الثقافي في الخبر

أخبار محلية
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