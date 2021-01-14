بالفيديو.. مسؤول بهيئة النقل: 4 آلاف مواطنة يعملن في نشاط توجيه المركبات

أكد النائب المساعد لتنظيم النقل البري بالهيئة العامة للنقل، المهندس معيض آل سعيد، أن المزايا التي تُمنح للسعوديين في نشاط توجيه المركبات تتمثل في دعم مالي بنسبة 40% من الدخل الشهري بما لا يتجاوز 2400 ريال.
وأضاف، في حديثه لقناة الإخبارية اليوم (الأربعاء)، أن الدعم يتضمن تقديم تحفيز بقيمة 3 آلاف ريال كل 6 أشهر، كاشفاً عن وجود 250 ألف سائق سعودي نشط خلال الشهر الماضي، من بينهم 4 آلاف سيدة.
وأشار إلى أن شرط الحصول على الدعم أن يكون المواطن عاطلا عن العمل، وينفذ عددا معينا من الرحلات خلال فترة الذروة. وفق “أخبار 24”.
وكشف أن عدد الشركات المرخص لها للعمل في النشاط 16 شركة، وأن الخدمة أصبحت متوفرة في 60 مدينة بدلاً من 9 فقط في السابق.
فيديو | من يستهدف برنامج #توطين توجيه المركبات .. وماهي آلية الدعم ؟ #الإخبارية #الهيئة_العامة_للنقل pic.twitter.com/fr83quRaEl
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) January 13, 2021