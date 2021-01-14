بالفيديو.. شابة سعودية تلفت أنظار سياح العلا بصنع منتج تجميل للبشرة من حليب الإبل والتمر

لفتت شابة سعودية أنظار سياح وزوار محافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة، بعد تمكنها من صناعة نوع من الصابون يستخدم كمنتج تجميلي وعناية بالبشرة من حليب الإبل والتمر.
وأوضحت الشابة باسمة الحربي أنها أحبت استغلال ثروات البلد المحلية في إنتاج وتصنيع المنتجات التجميلية ومنتجات العناية بالبشرة، واستخدمت حليب الإبل والتمر.
وأضافت الحربي في لقائها ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن فكرة صنع منتج تجميلي من الحليب استخدمت مسبقاً في كوريا الجنوبية واليابان ولكن بواسطة حليب الماعز.
وبينت أنها أحبت تطبيق الفكرة باستخدام حليب الإبل كونه غنياً باللاكتوز والفيتامين المفيد للبشرة، مبينة أن سعر الصابونة الواحدة 32 ريالاً.وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن الإقبال على المنتج فاق المتوقع، ما جعلها تشعر بالفخر لأن المنتج صنع بأدوات محلية من ثروات المملكة، مبينة أنها مؤمنة أن الصابون الذي ابتكرته سيصبح منتجاً عالمياً.
فيديو | من حليب الإبل والتمر الشابة السعودية باسمة الحربي تصنع صابونا وتلفت أنظار السياح في #العلا #الراصد pic.twitter.com/mqc64vfFwK
— الراصد (@alraasd) January 13, 2021