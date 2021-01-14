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أخبار محلية > “الإسكان”: إصدار 1400 أمر سداد ‏لأراضٍ بيضاء بمساحة 320 مليون متر مربع
14/01/2021   11:30 ص

“الإسكان”: إصدار 1400 أمر سداد ‏لأراضٍ بيضاء بمساحة 320 مليون متر مربع

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أكد الوكيل المساعد للأراضي في وزارة الإسكان، المهندس ‏عبدالله الحماد، أن برنامج رسوم الأراضي ‏البيضاء التابع لوزارة الإسكان أصدر نحو 1400 أمر سداد ‏‏”فاتورة” لأراض بمساحات تصل لأكثر من 320 مليون ‏متر مربع.‏

وأوضح الحماد وفقاً لصحيفة “عكاظ”، أن إحالة أوامر السداد إلى محاكم التنفيذ لا تتم إلا بعد ‏مضي سنة كاملة من صدور الفاتورة بحق المخالف دون إجراء ‏أي تطوير على الأرض أو سداد الرسم‎.‎

وأشار إلى أن البرنامج يعد دراسات اقتصادية واجتماعية بشكل ‏مستمر لمعرفة مدى تحقيق البرنامج لأهدافه الاستراتيجية والتي ‏تساعد بشكل مباشر في مكافحة الممارسات الاحتكارية وزيادة ‏المعروض العقاري.‏

وكشفت مصادر عن أن محاكم التنفيذ في بعض مناطق المملكة بدأت ‏النظر في طلبات بشأن إلزام رجال وسيدات أعمال متخلفين عن سداد فواتير رسوم الأراضي البيضاء، بسداد ما عليهم من رسوم‎.

“الإسكان”: إصدار 1400 أمر سداد ‏لأراضٍ بيضاء بمساحة 320 مليون متر مربع

أخبار محلية
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