“الإسكان”: إصدار 1400 أمر سداد ‏لأراضٍ بيضاء بمساحة 320 مليون متر مربع

أكد الوكيل المساعد للأراضي في وزارة الإسكان، المهندس عبدالله الحماد، أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان أصدر نحو 1400 أمر سداد ”فاتورة” لأراض بمساحات تصل لأكثر من 320 مليون متر مربع.
وأوضح الحماد وفقاً لصحيفة “عكاظ”، أن إحالة أوامر السداد إلى محاكم التنفيذ لا تتم إلا بعد مضي سنة كاملة من صدور الفاتورة بحق المخالف دون إجراء أي تطوير على الأرض أو سداد الرسم.
وأشار إلى أن البرنامج يعد دراسات اقتصادية واجتماعية بشكل مستمر لمعرفة مدى تحقيق البرنامج لأهدافه الاستراتيجية والتي تساعد بشكل مباشر في مكافحة الممارسات الاحتكارية وزيادة المعروض العقاري.
وكشفت مصادر عن أن محاكم التنفيذ في بعض مناطق المملكة بدأت النظر في طلبات بشأن إلزام رجال وسيدات أعمال متخلفين عن سداد فواتير رسوم الأراضي البيضاء، بسداد ما عليهم من رسوم.