بالفيديو.. تعرّف على سبب تسمية مدينة الرياض بهذا الاسم

كشف الباحث في التراث أحمد الوشمي، سبب تسمية العاصمة الرياض بهذا الاسم، مبيناً أن المدينة لها ميزة جغرافية استراتيجية ليست موجودة في أي من مناطق المملكة.
وقال الوشمي إن الرياض سميت بهذا لأنها كانت تمتاز بكثرة الروضات الخضراء، كما أن أرضها منبسطة وكثيرة المياه.
وأشار إلى أن المنطقة تمتاز بكثرة الأودية وأشهرها وادي حنيفة ووادي البطحاء، مضيفاً أن ما يميزها كذلك أن المرتفعات التي حولها تزود أوديتها بالشعاب وتغذيها بالمياه.
#فيديو الدارة |📺
إنما سميت”#الرياض“لكثرة الروضات والمياه فيها، فأرضها منبسطة،وجبالها تزود أوديتها بالشعاب، في هذا التوثيق الجغرافي تذكير بأبرز الأودية في العاصمة #دارة_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/8CftxwyEIJ
— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) January 9, 2021
وفق “أخبار 24”.